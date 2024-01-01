Чешские кроны в хорватские куны

Сконвертируйте CZK в HRK по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = kn0,2978 HRK

Среднерыночный курс в 21:59
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса CZK к HRK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 CZK в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30340,3137
Низкий0,29730,2973
В среднем0,30110,3067
Изменение-1.69%-1.89%
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Соотношение 1 CZK к HRK

За последние 30 дней максимальный курс CZK к HRK составил 0,3034, а минимальный — 0,2973. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3011. Изменение курса CZK к HRK в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к HRK составил 0,3137, а минимальный — 0,2973. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3067. Изменение курса CZK к HRK в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Хорватская куна
1 CZK0,29777 HRK
5 CZK1,48885 HRK
10 CZK2,97770 HRK
20 CZK5,95540 HRK
50 CZK14,88850 HRK
100 CZK29,77700 HRK
250 CZK74,44250 HRK
500 CZK148,88500 HRK
1000 CZK297,77000 HRK
2000 CZK595,54000 HRK
5000 CZK1 488,85000 HRK
10000 CZK2 977,70000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Чешская крона
1 HRK3,35829 CZK
5 HRK16,79145 CZK
10 HRK33,58290 CZK
20 HRK67,16580 CZK
50 HRK167,91450 CZK
100 HRK335,82900 CZK
250 HRK839,57250 CZK
500 HRK1 679,14500 CZK
1000 HRK3 358,29000 CZK
2000 HRK6 716,58000 CZK
5000 HRK16 791,45000 CZK
10000 HRK33 582,90000 CZK