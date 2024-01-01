Австралийские доллары в хорватские куны

Сконвертируйте AUD в HRK по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = kn4,614 HRK

Среднерыночный курс в 19:31
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса AUD к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 AUD в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,73964,8572
Низкий4,60524,6052
В среднем4,66544,7163
Изменение-2.14%0.01%
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Соотношение 1 AUD к HRK

За последние 30 дней максимальный курс AUD к HRK составил 4,7396, а минимальный — 4,6052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6654. Изменение курса AUD к HRK в процентном соотношении составило -2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к HRK составил 4,8572, а минимальный — 4,6052. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7163. Изменение курса AUD к HRK в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1711,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36911,798163,5651,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Хорватская куна
1 AUD4,61430 HRK
5 AUD23,07150 HRK
10 AUD46,14300 HRK
20 AUD92,28600 HRK
50 AUD230,71500 HRK
100 AUD461,43000 HRK
250 AUD1 153,57500 HRK
500 AUD2 307,15000 HRK
1000 AUD4 614,30000 HRK
2000 AUD9 228,60000 HRK
5000 AUD23 071,50000 HRK
10000 AUD46 143,00000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Австралийский доллар
1 HRK0,21672 AUD
5 HRK1,08359 AUD
10 HRK2,16717 AUD
20 HRK4,33434 AUD
50 HRK10,83585 AUD
100 HRK21,67170 AUD
250 HRK54,17925 AUD
500 HRK108,35850 AUD
1000 HRK216,71700 AUD
2000 HRK433,43400 AUD
5000 HRK1 083,58500 AUD
10000 HRK2 167,17000 AUD