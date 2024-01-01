Датские кроны в хорватские куны

Сконвертируйте DKK в HRK по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = kn1,009 HRK

Среднерыночный курс в 21:59
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса DKK к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 DKK в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,02921,0535
Низкий1,00911,0091
В среднем1,02091,0355
Изменение-1.92%-1.70%
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Соотношение 1 DKK к HRK

За последние 30 дней максимальный курс DKK к HRK составил 1,0292, а минимальный — 1,0091. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0209. Изменение курса DKK к HRK в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к HRK составил 1,0535, а минимальный — 1,0091. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0355. Изменение курса DKK к HRK в процентном соотношении составило -1.70.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Хорватская куна
1 DKK1,00913 HRK
5 DKK5,04565 HRK
10 DKK10,09130 HRK
20 DKK20,18260 HRK
50 DKK50,45650 HRK
100 DKK100,91300 HRK
250 DKK252,28250 HRK
500 DKK504,56500 HRK
1000 DKK1 009,13000 HRK
2000 DKK2 018,26000 HRK
5000 DKK5 045,65000 HRK
10000 DKK10 091,30000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Датская крона
1 HRK0,99095 DKK
5 HRK4,95476 DKK
10 HRK9,90952 DKK
20 HRK19,81904 DKK
50 HRK49,54760 DKK
100 HRK99,09520 DKK
250 HRK247,73800 DKK
500 HRK495,47600 DKK
1000 HRK990,95200 DKK
2000 HRK1 981,90400 DKK
5000 HRK4 954,76000 DKK
10000 HRK9 909,52000 DKK