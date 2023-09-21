كرونة دنماركية إلى كونا كرواتية

تحويل DKK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٬٠٠٦٫٧٧ hrk

1.00000 DKK = 1.00677 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:34 UTC
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DKK إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.60451.438381.663730.965818.2298
1GBP1.1539311.2298102.2481.659861.919911.1144721.0368
1USD0.938350.81314183.14211.34971.561160.906317.1059
1INR0.01128610.009780130.012027610.01623370.0187770.01090060.205743

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Croatian Kuna
1 DKK1.00677 HRK
5 DKK5.03385 HRK
10 DKK10.06770 HRK
20 DKK20.13540 HRK
50 DKK50.33850 HRK
100 DKK100.67700 HRK
250 DKK251.69250 HRK
500 DKK503.38500 HRK
1000 DKK1006.77000 HRK
2000 DKK2013.54000 HRK
5000 DKK5033.85000 HRK
10000 DKK10067.70000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / كرونة دانمركية
1 HRK0.99328 DKK
5 HRK4.96638 DKK
10 HRK9.93275 DKK
20 HRK19.86550 DKK
50 HRK49.66375 DKK
100 HRK99.32750 DKK
250 HRK248.31875 DKK
500 HRK496.63750 DKK
1000 HRK993.27500 DKK
2000 HRK1986.55000 DKK
5000 HRK4966.37500 DKK
10000 HRK9932.75000 DKK