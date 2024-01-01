10 آلاف كونا كرواتية إلى كرونة دنماركية

تحويل HRK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hrk
9,794.72 dkk

1.00000 HRK = 0.97947 DKK

Mid-market exchange rate at 10:04
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.351951.344050.92251.526830.7884881.619319.3415
1 CAD0.73967210.9941570.6823231.129360.5832231.1977514.3064
1 SGD0.744021.0058810.6863341.1360.5866511.2047914.3905
1 EUR1.084051.465581.4570211.655160.8547051.755420.9672

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / كرونة دانمركية
1 HRK0.97947 DKK
5 HRK4.89736 DKK
10 HRK9.79472 DKK
20 HRK19.58944 DKK
50 HRK48.97360 DKK
100 HRK97.94720 DKK
250 HRK244.86800 DKK
500 HRK489.73600 DKK
1000 HRK979.47200 DKK
2000 HRK1958.94400 DKK
5000 HRK4897.36000 DKK
10000 HRK9794.72000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Croatian Kuna
1 DKK1.02096 HRK
5 DKK5.10480 HRK
10 DKK10.20960 HRK
20 DKK20.41920 HRK
50 DKK51.04800 HRK
100 DKK102.09600 HRK
250 DKK255.24000 HRK
500 DKK510.48000 HRK
1000 DKK1020.96000 HRK
2000 DKK2041.92000 HRK
5000 DKK5104.80000 HRK
10000 DKK10209.60000 HRK