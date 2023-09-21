كونا كرواتية إلى يورو

تحويل HRK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٣٣٫٣٧ eur

1.00000 HRK = 0.13337 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:54 UTC
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HRK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / اليورو
1 HRK0.13337 EUR
5 HRK0.66684 EUR
10 HRK1.33367 EUR
20 HRK2.66734 EUR
50 HRK6.66835 EUR
100 HRK13.33670 EUR
250 HRK33.34175 EUR
500 HRK66.68350 EUR
1000 HRK133.36700 EUR
2000 HRK266.73400 EUR
5000 HRK666.83500 EUR
10000 HRK1333.67000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Croatian Kuna
1 EUR7.49813 HRK
5 EUR37.49065 HRK
10 EUR74.98130 HRK
20 EUR149.96260 HRK
50 EUR374.90650 HRK
100 EUR749.81300 HRK
250 EUR1874.53250 HRK
500 EUR3749.06500 HRK
1000 EUR7498.13000 HRK
2000 EUR14996.26000 HRK
5000 EUR37490.65000 HRK
10000 EUR74981.30000 HRK