50 كونا كرواتية إلى يورو

تحويل HRK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 hrk
6.57 eur

1.00000 HRK = 0.13135 EUR

Mid-market exchange rate at 10:08
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.351851.343950.922151.526720.7883641.619319.3388
1 CAD0.73972710.9941560.6821531.129350.5831741.1978414.3054
1 SGD0.7440751.0058810.6861631.135990.5866021.2048814.3895
1 EUR1.08441.465951.4573811.655570.85491.7559720.971

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / اليورو
1 HRK0.13135 EUR
5 HRK0.65675 EUR
10 HRK1.31351 EUR
20 HRK2.62702 EUR
50 HRK6.56755 EUR
100 HRK13.13510 EUR
250 HRK32.83775 EUR
500 HRK65.67550 EUR
1000 HRK131.35100 EUR
2000 HRK262.70200 EUR
5000 HRK656.75500 EUR
10000 HRK1313.51000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Croatian Kuna
1 EUR7.61316 HRK
5 EUR38.06580 HRK
10 EUR76.13160 HRK
20 EUR152.26320 HRK
50 EUR380.65800 HRK
100 EUR761.31600 HRK
250 EUR1903.29000 HRK
500 EUR3806.58000 HRK
1000 EUR7613.16000 HRK
2000 EUR15226.32000 HRK
5000 EUR38065.80000 HRK
10000 EUR76131.60000 HRK