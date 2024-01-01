1 كونا كرواتية إلى يورو

تحويل HRK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 hrk
0.13 eur

1.00000 HRK = 0.13138 EUR

Mid-market exchange rate at 10:07
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.351851.3440.92241.52660.7884571.6191719.3386
1 CAD0.73972710.9941930.6823111.129270.5832431.1977414.3053
1 SGD0.7440481.0058410.6862961.135860.586651.2047414.3888
1 EUR1.084151.465611.457111.655060.8547851.7554220.9659

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / اليورو
1 HRK0.13138 EUR
5 HRK0.65691 EUR
10 HRK1.31382 EUR
20 HRK2.62764 EUR
50 HRK6.56910 EUR
100 HRK13.13820 EUR
250 HRK32.84550 EUR
500 HRK65.69100 EUR
1000 HRK131.38200 EUR
2000 HRK262.76400 EUR
5000 HRK656.91000 EUR
10000 HRK1313.82000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Croatian Kuna
1 EUR7.61141 HRK
5 EUR38.05705 HRK
10 EUR76.11410 HRK
20 EUR152.22820 HRK
50 EUR380.57050 HRK
100 EUR761.14100 HRK
250 EUR1902.85250 HRK
500 EUR3805.70500 HRK
1000 EUR7611.41000 HRK
2000 EUR15222.82000 HRK
5000 EUR38057.05000 HRK
10000 EUR76114.10000 HRK