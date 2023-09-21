كونا كرواتية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل HRK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٢٤٠٫٤٦ nzd

1.00000 HRK = 0.24046 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:1 UTC
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HRK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064388.49811.438671.663750.964318.3528
1GBP1.1519411.2259101.9351.657111.916371.1108221.1394
1USD0.939650.815727183.15151.351751.563230.90617.244
1INR0.01129970.009810130.012026210.01625650.01879980.01089580.207381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار نيوزيلندي
1 HRK0.24046 NZD
5 HRK1.20229 NZD
10 HRK2.40457 NZD
20 HRK4.80914 NZD
50 HRK12.02285 NZD
100 HRK24.04570 NZD
250 HRK60.11425 NZD
500 HRK120.22850 NZD
1000 HRK240.45700 NZD
2000 HRK480.91400 NZD
5000 HRK1202.28500 NZD
10000 HRK2404.57000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Croatian Kuna
1 NZD4.15874 HRK
5 NZD20.79370 HRK
10 NZD41.58740 HRK
20 NZD83.17480 HRK
50 NZD207.93700 HRK
100 NZD415.87400 HRK
250 NZD1039.68500 HRK
500 NZD2079.37000 HRK
1000 NZD4158.74000 HRK
2000 NZD8317.48000 HRK
5000 NZD20793.70000 HRK
10000 NZD41587.40000 HRK