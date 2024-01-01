Hırvat kunasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → NZD çevirin

1.000 hrk
234,10 nzd

1.00000 HRK = 0.23410 NZD

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347350.93181.540950.795641.6435219.0552
1 CAD0.73838910.9948680.6880571.137820.5874921.2135614.0701
1 SGD0.7421981.0051610.6916071.143690.5905221.2198214.1427
1 EUR1.073151.453371.4459111.653670.853841.7637420.4491

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Hırvat kunasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Zelanda Doları
1 HRK0.23410 NZD
5 HRK1.17050 NZD
10 HRK2.34099 NZD
20 HRK4.68198 NZD
50 HRK11.70495 NZD
100 HRK23.40990 NZD
250 HRK58.52475 NZD
500 HRK117.04950 NZD
1000 HRK234.09900 NZD
2000 HRK468.19800 NZD
5000 HRK1170.49500 NZD
10000 HRK2340.99000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Hırvat Kunası
1 NZD4.27170 HRK
5 NZD21.35850 HRK
10 NZD42.71700 HRK
20 NZD85.43400 HRK
50 NZD213.58500 HRK
100 NZD427.17000 HRK
250 NZD1067.92500 HRK
500 NZD2135.85000 HRK
1000 NZD4271.70000 HRK
2000 NZD8543.40000 HRK
5000 NZD21358.50000 HRK
10000 NZD42717.00000 HRK