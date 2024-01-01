Hırvat kunasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → AUD çevirin

1.000 hrk
219,49 aud

1.00000 HRK = 0.21949 AUD

05:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347350.931851.540950.795641.6432519.0559
1 CAD0.73847110.9949780.6881341.137950.5875571.2134914.0722
1 SGD0.7421981.0050510.6916071.143690.5905221.2196214.1432
1 EUR1.073151.453211.4459111.653670.853831.7634520.4498

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Hırvat kunasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Avustralya Doları
1 HRK0.21949 AUD
5 HRK1.09745 AUD
10 HRK2.19489 AUD
20 HRK4.38978 AUD
50 HRK10.97445 AUD
100 HRK21.94890 AUD
250 HRK54.87225 AUD
500 HRK109.74450 AUD
1000 HRK219.48900 AUD
2000 HRK438.97800 AUD
5000 HRK1097.44500 AUD
10000 HRK2194.89000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Hırvat Kunası
1 AUD4.55603 HRK
5 AUD22.78015 HRK
10 AUD45.56030 HRK
20 AUD91.12060 HRK
50 AUD227.80150 HRK
100 AUD455.60300 HRK
250 AUD1139.00750 HRK
500 AUD2278.01500 HRK
1000 AUD4556.03000 HRK
2000 AUD9112.06000 HRK
5000 AUD22780.15000 HRK
10000 AUD45560.30000 HRK