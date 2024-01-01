Hırvat kunasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → CAD çevirin

1.000 hrk
192,88 cad

1.00000 HRK = 0.19288 CAD

05:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.34740.931851.540950.795641.6432519.055
1 CAD0.73847110.9950150.6881341.137950.5875571.2134914.0716
1 SGD0.742171.0050110.6915811.143650.59051.2195714.1421
1 EUR1.073151.453211.4459611.653670.853831.7634520.4489

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Hırvat kunasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kanada Doları
1 HRK0.19288 CAD
5 HRK0.96441 CAD
10 HRK1.92882 CAD
20 HRK3.85764 CAD
50 HRK9.64410 CAD
100 HRK19.28820 CAD
250 HRK48.22050 CAD
500 HRK96.44100 CAD
1000 HRK192.88200 CAD
2000 HRK385.76400 CAD
5000 HRK964.41000 CAD
10000 HRK1928.82000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Hırvat Kunası
1 CAD5.18452 HRK
5 CAD25.92260 HRK
10 CAD51.84520 HRK
20 CAD103.69040 HRK
50 CAD259.22600 HRK
100 CAD518.45200 HRK
250 CAD1296.13000 HRK
500 CAD2592.26000 HRK
1000 CAD5184.52000 HRK
2000 CAD10369.04000 HRK
5000 CAD25922.60000 HRK
10000 CAD51845.20000 HRK