1 Hırvat kunasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → CAD çevirin

1 hrk
0,19 cad

1.00000 HRK = 0.19213 CAD

16:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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HRK → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 CAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.058487.93711.432021.641310.967118.3837
1GBP1.154211.22165101.5011.652891.894471.1162321.2192
1USD0.94480.818565183.08491.3531.550750.913717.3693
1INR0.01137180.009852150.012035910.01628450.01866460.01099720.209055

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Kanada Doları
1 HRK0.19213 CAD
5 HRK0.96064 CAD
10 HRK1.92129 CAD
20 HRK3.84258 CAD
50 HRK9.60645 CAD
100 HRK19.21290 CAD
250 HRK48.03225 CAD
500 HRK96.06450 CAD
1000 HRK192.12900 CAD
2000 HRK384.25800 CAD
5000 HRK960.64500 CAD
10000 HRK1921.29000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Hırvat Kunası
1 CAD5.20484 HRK
5 CAD26.02420 HRK
10 CAD52.04840 HRK
20 CAD104.09680 HRK
50 CAD260.24200 HRK
100 CAD520.48400 HRK
250 CAD1301.21000 HRK
500 CAD2602.42000 HRK
1000 CAD5204.84000 HRK
2000 CAD10409.68000 HRK
5000 CAD26024.20000 HRK
10000 CAD52048.40000 HRK