Hırvat kunasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → USD çevirin

1.000 hrk
142,44 usd

1.00000 HRK = 0.14244 USD

23:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354351.347450.931851.540950.795641.6435219.0549
1 CAD0.73836210.9949050.6880321.137780.587471.2135114.0694
1 SGD0.7421431.0051210.6915551.143610.5904781.2197314.1415
1 EUR1.073151.453421.4460211.653670.8538351.7637420.4488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / ABD Doları
1 HRK0.14244 USD
5 HRK0.71219 USD
10 HRK1.42437 USD
20 HRK2.84874 USD
50 HRK7.12185 USD
100 HRK14.24370 USD
250 HRK35.60925 USD
500 HRK71.21850 USD
1000 HRK142.43700 USD
2000 HRK284.87400 USD
5000 HRK712.18500 USD
10000 HRK1424.37000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Hırvat Kunası
1 USD7.02062 HRK
5 USD35.10310 HRK
10 USD70.20620 HRK
20 USD140.41240 HRK
50 USD351.03100 HRK
100 USD702.06200 HRK
250 USD1755.15500 HRK
500 USD3510.31000 HRK
1000 USD7020.62000 HRK
2000 USD14041.24000 HRK
5000 USD35103.10000 HRK
10000 USD70206.20000 HRK