10 bin Hırvat kunasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → USD çevirin

10000 hrk
1420.02 usd

1.00000 HRK = 0.14200 USD

21:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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HRK → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.056987.81241.433421.643450.9676518.3976
1GBP1.1533411.2189101.2721.653131.895351.1160321.2175
1USD0.946150.820412183.08491.356251.554970.915717.4071
1INR0.01138790.009874380.012035910.01632370.01871540.01102130.20951

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / ABD Doları
1 HRK0.14200 USD
5 HRK0.71001 USD
10 HRK1.42002 USD
20 HRK2.84004 USD
50 HRK7.10010 USD
100 HRK14.20020 USD
250 HRK35.50050 USD
500 HRK71.00100 USD
1000 HRK142.00200 USD
2000 HRK284.00400 USD
5000 HRK710.01000 USD
10000 HRK1420.02000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Hırvat Kunası
1 USD7.04215 HRK
5 USD35.21075 HRK
10 USD70.42150 HRK
20 USD140.84300 HRK
50 USD352.10750 HRK
100 USD704.21500 HRK
250 USD1760.53750 HRK
500 USD3521.07500 HRK
1000 USD7042.15000 HRK
2000 USD14084.30000 HRK
5000 USD35210.75000 HRK
10000 USD70421.50000 HRK