Hırvat kunasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile HRK → ZAR çevirin

1.000 hrk
2.714,15 zar

1.00000 HRK = 2.71415 ZAR

05:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354251.347450.93181.541070.795641.6435219.055
1 CAD0.73841610.9949790.6880831.137950.5875131.213614.0705
1 SGD0.7421431.0050510.6915551.143690.5904781.2197314.1415
1 EUR1.073151.453311.4460211.65380.853841.7637420.4489

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Güney Afrika Randı
1 HRK2.71415 ZAR
5 HRK13.57075 ZAR
10 HRK27.14150 ZAR
20 HRK54.28300 ZAR
50 HRK135.70750 ZAR
100 HRK271.41500 ZAR
250 HRK678.53750 ZAR
500 HRK1357.07500 ZAR
1000 HRK2714.15000 ZAR
2000 HRK5428.30000 ZAR
5000 HRK13570.75000 ZAR
10000 HRK27141.50000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Hırvat Kunası
1 ZAR0.36844 HRK
5 ZAR1.84220 HRK
10 ZAR3.68440 HRK
20 ZAR7.36880 HRK
50 ZAR18.42200 HRK
100 ZAR36.84400 HRK
250 ZAR92.11000 HRK
500 ZAR184.22000 HRK
1000 ZAR368.44000 HRK
2000 ZAR736.88000 HRK
5000 ZAR1842.20000 HRK
10000 ZAR3684.40000 HRK