10 bin Güney Afrika randından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile ZAR → HRK çevirin

10.000 zar
3.839,49 hrk

1,000R ZAR = 0,3839kn HRK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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ZAR → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39100,3914
Düşük0,38090,3702
Ortalama0,38560,3829
Değişim-0.10%1.43%
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1 ZAR → HRK istatistikleri

ZAR → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3910, en düşük 0,3809 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3856 oldu. ZAR → HRK kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

ZAR → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3914, en düşük 0,3702 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3829 oldu. ZAR → HRK kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Hırvat Kunası
1 ZAR0,38395 HRK
5 ZAR1,91974 HRK
10 ZAR3,83949 HRK
20 ZAR7,67898 HRK
50 ZAR19,19745 HRK
100 ZAR38,39490 HRK
250 ZAR95,98725 HRK
500 ZAR191,97450 HRK
1000 ZAR383,94900 HRK
2000 ZAR767,89800 HRK
5000 ZAR1.919,74500 HRK
10000 ZAR3.839,49000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Güney Afrika Randı
1 HRK2,60451 ZAR
5 HRK13,02255 ZAR
10 HRK26,04510 ZAR
20 HRK52,09020 ZAR
50 HRK130,22550 ZAR
100 HRK260,45100 ZAR
250 HRK651,12750 ZAR
500 HRK1.302,25500 ZAR
1000 HRK2.604,51000 ZAR
2000 HRK5.209,02000 ZAR
5000 HRK13.022,55000 ZAR
10000 HRK26.045,10000 ZAR