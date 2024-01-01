Hong Kong dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile HKD → HRK çevirin

1.000 hkd
897,88 hrk

1.00000 HKD = 0.89787 HRK

05:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.072789.04651.452971.654250.9496918.333
1 GBP1.1713411.25645104.31.701861.937621.1124121.4734
1 USD0.932250.795893183.01161.35451.542140.8853517.0905
1 INR0.01123010.009587730.012046510.0163170.01857740.01066540.205881

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Hong Kong dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Hırvat Kunası
100 HKD89.78750 HRK
200 HKD179.57500 HRK
300 HKD269.36250 HRK
500 HKD448.93750 HRK
1000 HKD897.87500 HRK
2000 HKD1795.75000 HRK
2500 HKD2244.68750 HRK
3000 HKD2693.62500 HRK
4000 HKD3591.50000 HRK
5000 HKD4489.37500 HRK
10000 HKD8978.75000 HRK
20000 HKD17957.50000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Hong Kong Doları
1 HRK1.11374 HKD
5 HRK5.56870 HKD
10 HRK11.13740 HKD
20 HRK22.27480 HKD
50 HRK55.68700 HKD
100 HRK111.37400 HKD
250 HRK278.43500 HKD
500 HRK556.87000 HKD
1000 HRK1113.74000 HKD
2000 HRK2227.48000 HKD
5000 HRK5568.70000 HKD
10000 HRK11137.40000 HKD