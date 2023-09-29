bin Hong Kong dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile HKD → HRK çevirin

1.000 hkd
899,31 hrk

1.00000 HKD = 0.89931 HRK

12:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 HRK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86481.060388.04121.424731.633740.9661518.4356
1GBP1.1563411.22615101.8121.647581.889291.1171921.3193
1USD0.943150.815561183.03421.34371.540830.911217.3872
1INR0.01135830.009821990.012043210.01618250.01855660.01097380.209398

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Çevrim kurları Hong Kong Doları / Hırvat Kunası
100 HKD89.93060 HRK
200 HKD179.86120 HRK
300 HKD269.79180 HRK
500 HKD449.65300 HRK
1000 HKD899.30600 HRK
2000 HKD1798.61200 HRK
2500 HKD2248.26500 HRK
3000 HKD2697.91800 HRK
4000 HKD3597.22400 HRK
5000 HKD4496.53000 HRK
10000 HKD8993.06000 HRK
20000 HKD17986.12000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Hong Kong Doları
1 HRK1.11197 HKD
5 HRK5.55985 HKD
10 HRK11.11970 HKD
20 HRK22.23940 HKD
50 HRK55.59850 HKD
100 HRK111.19700 HKD
250 HRK277.99250 HKD
500 HRK555.98500 HKD
1000 HRK1111.97000 HKD
2000 HRK2223.94000 HKD
5000 HRK5559.85000 HKD
10000 HRK11119.70000 HKD