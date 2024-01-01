Japon yeninden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile JPY → HRK çevirin

10.000 jpy
467,37 hrk

1.00000 JPY = 0.04674 HRK

08:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555951.073389.12091.453621.652630.9487918.3188
1 GBP1.1687811.25445104.1631.698961.931561.1089221.4106
1 USD0.93170.797162183.03451.354351.539760.88417.0677
1 INR0.01122070.009600370.012043210.01631070.01854370.01064620.20555

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Japon yeninden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Hırvat Kunası
100 JPY4.67371 HRK
1000 JPY46.73710 HRK
1500 JPY70.10565 HRK
2000 JPY93.47420 HRK
3000 JPY140.21130 HRK
5000 JPY233.68550 HRK
5400 JPY252.38034 HRK
10000 JPY467.37100 HRK
15000 JPY701.05650 HRK
20000 JPY934.74200 HRK
25000 JPY1168.42750 HRK
30000 JPY1402.11300 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Japon Yeni
1 HRK21.39630 JPY
5 HRK106.98150 JPY
10 HRK213.96300 JPY
20 HRK427.92600 JPY
50 HRK1069.81500 JPY
100 HRK2139.63000 JPY
250 HRK5349.07500 JPY
500 HRK10698.15000 JPY
1000 HRK21396.30000 JPY
2000 HRK42792.60000 JPY
5000 HRK106981.50000 JPY
10000 HRK213963.00000 JPY