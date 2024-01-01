Yeni Zelanda dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile NZD → HRK çevirin

1.000 nzd
4.289,95 hrk

1.00000 NZD = 4.28995 HRK

16:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.32231.45311.651720.94730518.3593
1 GBP1.1693611.25805104.4491.699191.931451.1077421.4685
1 USD0.92950.794881183.02491.350651.535270.8805517.0649
1 INR0.01119540.009574010.012044610.0162680.01849170.01060590.20554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Hırvat Kunası
1 NZD4.28995 HRK
5 NZD21.44975 HRK
10 NZD42.89950 HRK
20 NZD85.79900 HRK
50 NZD214.49750 HRK
100 NZD428.99500 HRK
250 NZD1072.48750 HRK
500 NZD2144.97500 HRK
1000 NZD4289.95000 HRK
2000 NZD8579.90000 HRK
5000 NZD21449.75000 HRK
10000 NZD42899.50000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Zelanda Doları
1 HRK0.23310 NZD
5 HRK1.16552 NZD
10 HRK2.33103 NZD
20 HRK4.66206 NZD
50 HRK11.65515 NZD
100 HRK23.31030 NZD
250 HRK58.27575 NZD
500 HRK116.55150 NZD
1000 HRK233.10300 NZD
2000 HRK466.20600 NZD
5000 HRK1165.51500 NZD
10000 HRK2331.03000 NZD