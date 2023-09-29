bin Hırvat kunasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → NZD çevirin

1000 hrk
236.87 nzd

1.00000 HRK = 0.23687 NZD

17:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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HRK → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 NZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.05787.82071.433081.643470.967718.3973
1GBP1.1536711.2194101.3141.653261.895981.1164121.2239
1USD0.94610.820075183.08491.35581.554850.915517.4052
1INR0.01138680.009870330.012035910.01631820.0187140.01101880.209487

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Zelanda Doları
1 HRK0.23687 NZD
5 HRK1.18434 NZD
10 HRK2.36868 NZD
20 HRK4.73736 NZD
50 HRK11.84340 NZD
100 HRK23.68680 NZD
250 HRK59.21700 NZD
500 HRK118.43400 NZD
1000 HRK236.86800 NZD
2000 HRK473.73600 NZD
5000 HRK1184.34000 NZD
10000 HRK2368.68000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Hırvat Kunası
1 NZD4.22177 HRK
5 NZD21.10885 HRK
10 NZD42.21770 HRK
20 NZD84.43540 HRK
50 NZD211.08850 HRK
100 NZD422.17700 HRK
250 NZD1055.44250 HRK
500 NZD2110.88500 HRK
1000 NZD4221.77000 HRK
2000 NZD8443.54000 HRK
5000 NZD21108.85000 HRK
10000 NZD42217.70000 HRK