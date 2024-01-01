Brezilya realinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile BRL → HRK çevirin

1.000 brl
1.371,70 hrk

1,000 BRL = 1,372 HRK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

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BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Hırvat Kunası
1 BRL1,37170 HRK
5 BRL6,85850 HRK
10 BRL13,71700 HRK
20 BRL27,43400 HRK
50 BRL68,58500 HRK
100 BRL137,17000 HRK
250 BRL342,92500 HRK
500 BRL685,85000 HRK
1000 BRL1.371,70000 HRK
2000 BRL2.743,40000 HRK
5000 BRL6.858,50000 HRK
10000 BRL13.717,00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Brezilya Reali
1 HRK0,72902 BRL
5 HRK3,64512 BRL
10 HRK7,29024 BRL
20 HRK14,58048 BRL
50 HRK36,45120 BRL
100 HRK72,90240 BRL
250 HRK182,25600 BRL
500 HRK364,51200 BRL
1000 HRK729,02400 BRL
2000 HRK1.458,04800 BRL
5000 HRK3.645,12000 BRL
10000 HRK7.290,24000 BRL