ريال برازيلي إلى كونا كرواتية

تحويل BRL إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٤٤٣ hrk

1.00000 BRL = 1.44300 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Croatian Kuna
1 BRL1.44300 HRK
5 BRL7.21500 HRK
10 BRL14.43000 HRK
20 BRL28.86000 HRK
50 BRL72.15000 HRK
100 BRL144.30000 HRK
250 BRL360.75000 HRK
500 BRL721.50000 HRK
1000 BRL1443.00000 HRK
2000 BRL2886.00000 HRK
5000 BRL7215.00000 HRK
10000 BRL14430.00000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال البرازيلي
1 HRK0.69300 BRL
5 HRK3.46500 BRL
10 HRK6.92999 BRL
20 HRK13.85998 BRL
50 HRK34.64995 BRL
100 HRK69.29990 BRL
250 HRK173.24975 BRL
500 HRK346.49950 BRL
1000 HRK692.99900 BRL
2000 HRK1385.99800 BRL
5000 HRK3464.99500 BRL
10000 HRK6929.99000 BRL