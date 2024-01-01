2000 كونا كرواتية إلى ريال برازيلي

تحويل HRK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hrk
1,422.81 brl

1.00000 HRK = 0.71140 BRL

Mid-market exchange rate at 09:52
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352651.344350.922651.5280.7889861.621419.3451
1 CAD0.7392910.9938640.6820961.129630.5832891.1986914.3016
1 SGD0.7438541.0061710.6863071.136610.586891.2060914.3899
1 EUR1.083851.466071.4570711.656120.855141.7573620.9672

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال البرازيلي
1 HRK0.71140 BRL
5 HRK3.55702 BRL
10 HRK7.11404 BRL
20 HRK14.22808 BRL
50 HRK35.57020 BRL
100 HRK71.14040 BRL
250 HRK177.85100 BRL
500 HRK355.70200 BRL
1000 HRK711.40400 BRL
2000 HRK1422.80800 BRL
5000 HRK3557.02000 BRL
10000 HRK7114.04000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Croatian Kuna
1 BRL1.40567 HRK
5 BRL7.02835 HRK
10 BRL14.05670 HRK
20 BRL28.11340 HRK
50 BRL70.28350 HRK
100 BRL140.56700 HRK
250 BRL351.41750 HRK
500 BRL702.83500 HRK
1000 BRL1405.67000 HRK
2000 BRL2811.34000 HRK
5000 BRL7028.35000 HRK
10000 BRL14056.70000 HRK