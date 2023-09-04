5 ريال برازيلي إلى كونا كرواتية

تحويل BRL إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٧٫١٢ hrk

1.00000 BRL = 1.42329 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855951.077689.09111.46511.669270.9539518.3914
1GBP1.1682911.25895104.0841.711671.95021.1144921.4865
1USD0.9280.794313182.67551.35961.549070.885317.067
1INR0.01122450.00960760.012095510.0164450.01873670.01070810.206434

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Croatian Kuna
1 BRL1.42329 HRK
5 BRL7.11645 HRK
10 BRL14.23290 HRK
20 BRL28.46580 HRK
50 BRL71.16450 HRK
100 BRL142.32900 HRK
250 BRL355.82250 HRK
500 BRL711.64500 HRK
1000 BRL1423.29000 HRK
2000 BRL2846.58000 HRK
5000 BRL7116.45000 HRK
10000 BRL14232.90000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال البرازيلي
1 HRK0.70260 BRL
5 HRK3.51299 BRL
10 HRK7.02598 BRL
20 HRK14.05196 BRL
50 HRK35.12990 BRL
100 HRK70.25980 BRL
250 HRK175.64950 BRL
500 HRK351.29900 BRL
1000 HRK702.59800 BRL
2000 HRK1405.19600 BRL
5000 HRK3512.99000 BRL
10000 HRK7025.98000 BRL