يوان صيني إلى كونا كرواتية

تحويل CNY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٩٦٤٫٢٠ hrk

1.00000 CNY = 0.96420 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Croatian Kuna
1 CNY0.96420 HRK
5 CNY4.82098 HRK
10 CNY9.64196 HRK
20 CNY19.28392 HRK
50 CNY48.20980 HRK
100 CNY96.41960 HRK
250 CNY241.04900 HRK
500 CNY482.09800 HRK
1000 CNY964.19600 HRK
2000 CNY1928.39200 HRK
5000 CNY4820.98000 HRK
10000 CNY9641.96000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chinese Yuan RMB
1 HRK1.03713 CNY
5 HRK5.18565 CNY
10 HRK10.37130 CNY
20 HRK20.74260 CNY
50 HRK51.85650 CNY
100 HRK103.71300 CNY
250 HRK259.28250 CNY
500 HRK518.56500 CNY
1000 HRK1037.13000 CNY
2000 HRK2074.26000 CNY
5000 HRK5185.65000 CNY
10000 HRK10371.30000 CNY