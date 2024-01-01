500 يوان صيني إلى كونا كرواتية

تحويل CNY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

500 cny
488.81 hrk

¥1.000 CNY = kn0.9776 HRK

Mid-market exchange rate at 08:55
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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CNY إلى HRK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9651.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1790.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65591.6851.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Croatian Kuna
1 CNY٠٫٩٧٧٦٢ HRK
5 CNY٤٫٨٨٨٠٩ HRK
10 CNY٩٫٧٧٦١٨ HRK
20 CNY١٩٫٥٥٢٣٦ HRK
50 CNY٤٨٫٨٨٠٩٠ HRK
100 CNY٩٧٫٧٦١٨٠ HRK
250 CNY٢٤٤٫٤٠٤٥٠ HRK
500 CNY٤٨٨٫٨٠٩٠٠ HRK
1000 CNY٩٧٧٫٦١٨٠٠ HRK
2000 CNY١٬٩٥٥٫٢٣٦٠٠ HRK
5000 CNY٤٬٨٨٨٫٠٩٠٠٠ HRK
10000 CNY٩٬٧٧٦٫١٨٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chinese Yuan RMB
1 HRK١٫٠٢٢٨٩ CNY
5 HRK٥٫١١٤٤٥ CNY
10 HRK١٠٫٢٢٨٩٠ CNY
20 HRK٢٠٫٤٥٧٨٠ CNY
50 HRK٥١٫١٤٤٥٠ CNY
100 HRK١٠٢٫٢٨٩٠٠ CNY
250 HRK٢٥٥٫٧٢٢٥٠ CNY
500 HRK٥١١٫٤٤٥٠٠ CNY
1000 HRK١٬٠٢٢٫٨٩٠٠٠ CNY
2000 HRK٢٬٠٤٥٫٧٨٠٠٠ CNY
5000 HRK٥٬١١٤٫٤٥٠٠٠ CNY
10000 HRK١٠٬٢٢٨٫٩٠٠٠٠ CNY