20 كونا كرواتية إلى يوان صيني

تحويل HRK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

20 hrk
20.50 cny

1.00000 HRK = 1.02523 CNY

Mid-market exchange rate at 09:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352251.344150.92251.527530.7886751.6206119.3474
1 CAD0.73950810.994010.6822031.129620.5832311.1984614.3076
1 SGD0.7439651.0060310.6863141.136430.5867461.2056814.3938
1 EUR1.0841.465841.4570611.655850.8549351.7567520.9726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Chinese Yuan RMB
1 HRK1.02523 CNY
5 HRK5.12615 CNY
10 HRK10.25230 CNY
20 HRK20.50460 CNY
50 HRK51.26150 CNY
100 HRK102.52300 CNY
250 HRK256.30750 CNY
500 HRK512.61500 CNY
1000 HRK1025.23000 CNY
2000 HRK2050.46000 CNY
5000 HRK5126.15000 CNY
10000 HRK10252.30000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Croatian Kuna
1 CNY0.97539 HRK
5 CNY4.87695 HRK
10 CNY9.75391 HRK
20 CNY19.50782 HRK
50 CNY48.76955 HRK
100 CNY97.53910 HRK
250 CNY243.84775 HRK
500 CNY487.69550 HRK
1000 CNY975.39100 HRK
2000 CNY1950.78200 HRK
5000 CNY4876.95500 HRK
10000 CNY9753.91000 HRK