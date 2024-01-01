5 يوان صيني إلى كونا كرواتية

تحويل CNY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
4.89 hrk

¥1.000 CNY = kn0.9776 HRK

Mid-market exchange rate at 08:56
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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CNY إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9651.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1790.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8551.65691.6891.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Croatian Kuna
1 CNY٠٫٩٧٧٥٧ HRK
5 CNY٤٫٨٨٧٨٦ HRK
10 CNY٩٫٧٧٥٧١ HRK
20 CNY١٩٫٥٥١٤٢ HRK
50 CNY٤٨٫٨٧٨٥٥ HRK
100 CNY٩٧٫٧٥٧١٠ HRK
250 CNY٢٤٤٫٣٩٢٧٥ HRK
500 CNY٤٨٨٫٧٨٥٥٠ HRK
1000 CNY٩٧٧٫٥٧١٠٠ HRK
2000 CNY١٬٩٥٥٫١٤٢٠٠ HRK
5000 CNY٤٬٨٨٧٫٨٥٥٠٠ HRK
10000 CNY٩٬٧٧٥٫٧١٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chinese Yuan RMB
1 HRK١٫٠٢٢٩٤ CNY
5 HRK٥٫١١٤٧٠ CNY
10 HRK١٠٫٢٢٩٤٠ CNY
20 HRK٢٠٫٤٥٨٨٠ CNY
50 HRK٥١٫١٤٧٠٠ CNY
100 HRK١٠٢٫٢٩٤٠٠ CNY
250 HRK٢٥٥٫٧٣٥٠٠ CNY
500 HRK٥١١٫٤٧٠٠٠ CNY
1000 HRK١٬٠٢٢٫٩٤٠٠٠ CNY
2000 HRK٢٬٠٤٥٫٨٨٠٠٠ CNY
5000 HRK٥٬١١٤٫٧٠٠٠٠ CNY
10000 HRK١٠٬٢٢٩٫٤٠٠٠٠ CNY