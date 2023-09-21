كونا كرواتية إلى جنيه إسترليني

تحويل HRK إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
115.75 gbp

1.00000 HRK = 0.11575 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:54 UTC
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HRK إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه استرليني
1 HRK0.11575 GBP
5 HRK0.57875 GBP
10 HRK1.15750 GBP
20 HRK2.31500 GBP
50 HRK5.78750 GBP
100 HRK11.57500 GBP
250 HRK28.93750 GBP
500 HRK57.87500 GBP
1000 HRK115.75000 GBP
2000 HRK231.50000 GBP
5000 HRK578.75000 GBP
10000 HRK1157.50000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Croatian Kuna
1 GBP8.63931 HRK
5 GBP43.19655 HRK
10 GBP86.39310 HRK
20 GBP172.78620 HRK
50 GBP431.96550 HRK
100 GBP863.93100 HRK
250 GBP2159.82750 HRK
500 GBP4319.65500 HRK
1000 GBP8639.31000 HRK
2000 GBP17278.62000 HRK
5000 GBP43196.55000 HRK
10000 GBP86393.10000 HRK