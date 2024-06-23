10 جنيه إسترليني إلى كونا كرواتية

تحويل GBP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

10 gbp
88.75 hrk

£1.000 GBP = kn8.875 HRK

Mid-market exchange rate at 21:57
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.507159.7251.370.8941.636
1 EUR1.069189.3421.611170.7651.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4611106.0090.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Croatian Kuna
1 GBP٨٫٨٧٥١٢ HRK
5 GBP٤٤٫٣٧٥٦٠ HRK
10 GBP٨٨٫٧٥١٢٠ HRK
20 GBP١٧٧٫٥٠٢٤٠ HRK
50 GBP٤٤٣٫٧٥٦٠٠ HRK
100 GBP٨٨٧٫٥١٢٠٠ HRK
250 GBP٢٬٢١٨٫٧٨٠٠٠ HRK
500 GBP٤٬٤٣٧٫٥٦٠٠٠ HRK
1000 GBP٨٬٨٧٥٫١٢٠٠٠ HRK
2000 GBP١٧٬٧٥٠٫٢٤٠٠٠ HRK
5000 GBP٤٤٬٣٧٥٫٦٠٠٠٠ HRK
10000 GBP٨٨٬٧٥١٫٢٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه استرليني
1 HRK٠٫١١٢٦٨ GBP
5 HRK٠٫٥٦٣٣٨ GBP
10 HRK١٫١٢٦٧٥ GBP
20 HRK٢٫٢٥٣٥٠ GBP
50 HRK٥٫٦٣٣٧٥ GBP
100 HRK١١٫٢٦٧٥٠ GBP
250 HRK٢٨٫١٦٨٧٥ GBP
500 HRK٥٦٫٣٣٧٥٠ GBP
1000 HRK١١٢٫٦٧٥٠٠ GBP
2000 HRK٢٢٥٫٣٥٠٠٠ GBP
5000 HRK٥٦٣٫٣٧٥٠٠ GBP
10000 HRK١٬١٢٦٫٧٥٠٠٠ GBP