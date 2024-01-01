ليرة تركية إلى كونا كرواتية

تحويل TRY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
203.67 hrk

TL1.000 TRY = kn0.2037 HRK

Mid-market exchange rate at 01:38
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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TRY إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HRK

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.90893.8031.5034.10554.433
1 GBP1.3251.1861369.877111.2371.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Croatian Kuna
1 TRY٠٫٢٠٣٦٧ HRK
5 TRY١٫٠١٨٣٤ HRK
10 TRY٢٫٠٣٦٦٧ HRK
20 TRY٤٫٠٧٣٣٤ HRK
50 TRY١٠٫١٨٣٣٥ HRK
100 TRY٢٠٫٣٦٦٧٠ HRK
250 TRY٥٠٫٩١٦٧٥ HRK
500 TRY١٠١٫٨٣٣٥٠ HRK
1000 TRY٢٠٣٫٦٦٧٠٠ HRK
2000 TRY٤٠٧٫٣٣٤٠٠ HRK
5000 TRY١٬٠١٨٫٣٣٥٠٠ HRK
10000 TRY٢٬٠٣٦٫٦٧٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / ليرة تركية
1 HRK٤٫٩٠٩٩٧ TRY
5 HRK٢٤٫٥٤٩٨٥ TRY
10 HRK٤٩٫٠٩٩٧٠ TRY
20 HRK٩٨٫١٩٩٤٠ TRY
50 HRK٢٤٥٫٤٩٨٥٠ TRY
100 HRK٤٩٠٫٩٩٧٠٠ TRY
250 HRK١٬٢٢٧٫٤٩٢٥٠ TRY
500 HRK٢٬٤٥٤٫٩٨٥٠٠ TRY
1000 HRK٤٬٩٠٩٫٩٧٠٠٠ TRY
2000 HRK٩٬٨١٩٫٩٤٠٠٠ TRY
5000 HRK٢٤٬٥٤٩٫٨٥٠٠٠ TRY
10000 HRK٤٩٬٠٩٩٫٧٠٠٠٠ TRY