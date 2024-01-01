1 ليرة تركية إلى كونا كرواتية

تحويل TRY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.22 hrk

1.000 TRY = 0.2190 HRK

Mid-market exchange rate at 13:31
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٢٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٥٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٥١١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٧١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٦٩١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨٢١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Croatian Kuna
1 TRY٠٫٢١٩٠٣ HRK
5 TRY١٫٠٩٥١٦ HRK
10 TRY٢٫١٩٠٣٢ HRK
20 TRY٤٫٣٨٠٦٤ HRK
50 TRY١٠٫٩٥١٦٠ HRK
100 TRY٢١٫٩٠٣٢٠ HRK
250 TRY٥٤٫٧٥٨٠٠ HRK
500 TRY١٠٩٫٥١٦٠٠ HRK
1000 TRY٢١٩٫٠٣٢٠٠ HRK
2000 TRY٤٣٨٫٠٦٤٠٠ HRK
5000 TRY١٬٠٩٥٫١٦٠٠٠ HRK
10000 TRY٢٬١٩٠٫٣٢٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / ليرة تركية
1 HRK٤٫٥٦٥٥٤ TRY
5 HRK٢٢٫٨٢٧٧٠ TRY
10 HRK٤٥٫٦٥٥٤٠ TRY
20 HRK٩١٫٣١٠٨٠ TRY
50 HRK٢٢٨٫٢٧٧٠٠ TRY
100 HRK٤٥٦٫٥٥٤٠٠ TRY
250 HRK١٬١٤١٫٣٨٥٠٠ TRY
500 HRK٢٬٢٨٢٫٧٧٠٠٠ TRY
1000 HRK٤٬٥٦٥٫٥٤٠٠٠ TRY
2000 HRK٩٬١٣١٫٠٨٠٠٠ TRY
5000 HRK٢٢٬٨٢٧٫٧٠٠٠٠ TRY
10000 HRK٤٥٬٦٥٥٫٤٠٠٠٠ TRY