10 ليرة تركية إلى كونا كرواتية

تحويل TRY إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

10 try
2.19 hrk

1.000 TRY = 0.2190 HRK

Mid-market exchange rate at 13:32
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٠٥١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٥٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٢٦١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٧
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٧٣١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Croatian Kuna
1 TRY٠٫٢١٩٠٤ HRK
5 TRY١٫٠٩٥١٨ HRK
10 TRY٢٫١٩٠٣٥ HRK
20 TRY٤٫٣٨٠٧٠ HRK
50 TRY١٠٫٩٥١٧٥ HRK
100 TRY٢١٫٩٠٣٥٠ HRK
250 TRY٥٤٫٧٥٨٧٥ HRK
500 TRY١٠٩٫٥١٧٥٠ HRK
1000 TRY٢١٩٫٠٣٥٠٠ HRK
2000 TRY٤٣٨٫٠٧٠٠٠ HRK
5000 TRY١٬٠٩٥٫١٧٥٠٠ HRK
10000 TRY٢٬١٩٠٫٣٥٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / ليرة تركية
1 HRK٤٫٥٦٥٤٨ TRY
5 HRK٢٢٫٨٢٧٤٠ TRY
10 HRK٤٥٫٦٥٤٨٠ TRY
20 HRK٩١٫٣٠٩٦٠ TRY
50 HRK٢٢٨٫٢٧٤٠٠ TRY
100 HRK٤٥٦٫٥٤٨٠٠ TRY
250 HRK١٬١٤١٫٣٧٠٠٠ TRY
500 HRK٢٬٢٨٢٫٧٤٠٠٠ TRY
1000 HRK٤٬٥٦٥٫٤٨٠٠٠ TRY
2000 HRK٩٬١٣٠٫٩٦٠٠٠ TRY
5000 HRK٢٢٬٨٢٧٫٤٠٠٠٠ TRY
10000 HRK٤٥٬٦٥٤٫٨٠٠٠٠ TRY