دولار هونغ كونغ إلى كونا كرواتية

تحويل HKD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
900.49 hrk

1.00000 HKD = 0.90049 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:25 UTC
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HKD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54011.437751.662110.964218.3281
1GBP1.152611.22755102.0541.657191.91581.1113421.1255
1USD0.9390.814631183.13621.351.560670.905417.2095
1INR0.01129430.009798750.012028510.01623840.01877250.01089060.207004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Croatian Kuna
100 HKD90.04900 HRK
200 HKD180.09800 HRK
300 HKD270.14700 HRK
500 HKD450.24500 HRK
1000 HKD900.49000 HRK
2000 HKD1800.98000 HRK
2500 HKD2251.22500 HRK
3000 HKD2701.47000 HRK
4000 HKD3601.96000 HRK
5000 HKD4502.45000 HRK
10000 HKD9004.90000 HRK
20000 HKD18009.80000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار هونغ كونغ
1 HRK1.11051 HKD
5 HRK5.55255 HKD
10 HRK11.10510 HKD
20 HRK22.21020 HKD
50 HRK55.52550 HKD
100 HRK111.05100 HKD
250 HRK277.62750 HKD
500 HRK555.25500 HKD
1000 HRK1110.51000 HKD
2000 HRK2221.02000 HKD
5000 HRK5552.55000 HKD
10000 HRK11105.10000 HKD