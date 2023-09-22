كرونة نروجية إلى كونا كرواتية

تحويل NOK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٦٥٣٫٠٣ hrk

1.00000 NOK = 0.65303 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
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NOK إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.43631.663210.964418.3596
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917751.1119621.1694
1USD0.938350.813802182.87951.347751.560670.9049517.2277
1INR0.01132190.00981910.012065710.01626160.01883060.01091890.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Croatian Kuna
1 NOK0.65303 HRK
5 NOK3.26515 HRK
10 NOK6.53030 HRK
20 NOK13.06060 HRK
50 NOK32.65150 HRK
100 NOK65.30300 HRK
250 NOK163.25750 HRK
500 NOK326.51500 HRK
1000 NOK653.03000 HRK
2000 NOK1306.06000 HRK
5000 NOK3265.15000 HRK
10000 NOK6530.30000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / كروني نرويجي
1 HRK1.53132 NOK
5 HRK7.65660 NOK
10 HRK15.31320 NOK
20 HRK30.62640 NOK
50 HRK76.56600 NOK
100 HRK153.13200 NOK
250 HRK382.83000 NOK
500 HRK765.66000 NOK
1000 HRK1531.32000 NOK
2000 HRK3062.64000 NOK
5000 HRK7656.60000 NOK
10000 HRK15313.20000 NOK