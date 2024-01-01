Norveç kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile NOK → HRK çevirin

1.000 nok
667,30 hrk

1.00000 NOK = 0.66730 HRK

15:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855741.0775589.45381.453451.651540.9478418.3859
1 GBP1.1685811.25925104.5381.698541.930031.1076321.4862
1 USD0.9280.794123183.01591.348851.532680.8795517.0627
1 INR0.0111790.009565920.012045910.01624810.01846250.0105950.205535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hırvat Kunası
1 NOK0.66730 HRK
5 NOK3.33651 HRK
10 NOK6.67302 HRK
20 NOK13.34604 HRK
50 NOK33.36510 HRK
100 NOK66.73020 HRK
250 NOK166.82550 HRK
500 NOK333.65100 HRK
1000 NOK667.30200 HRK
2000 NOK1334.60400 HRK
5000 NOK3336.51000 HRK
10000 NOK6673.02000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Norveç Kronu
1 HRK1.49857 NOK
5 HRK7.49285 NOK
10 HRK14.98570 NOK
20 HRK29.97140 NOK
50 HRK74.92850 NOK
100 HRK149.85700 NOK
250 HRK374.64250 NOK
500 HRK749.28500 NOK
1000 HRK1498.57000 NOK
2000 HRK2997.14000 NOK
5000 HRK7492.85000 NOK
10000 HRK14985.70000 NOK