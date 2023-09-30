5 Norveç kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile NOK → HRK çevirin

5 nok
3.29 hrk

1.00000 NOK = 0.65797 HRK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 HRK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hırvat Kunası
1 NOK0.65797 HRK
5 NOK3.28987 HRK
10 NOK6.57973 HRK
20 NOK13.15946 HRK
50 NOK32.89865 HRK
100 NOK65.79730 HRK
250 NOK164.49325 HRK
500 NOK328.98650 HRK
1000 NOK657.97300 HRK
2000 NOK1315.94600 HRK
5000 NOK3289.86500 HRK
10000 NOK6579.73000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Norveç Kronu
1 HRK1.51982 NOK
5 HRK7.59910 NOK
10 HRK15.19820 NOK
20 HRK30.39640 NOK
50 HRK75.99100 NOK
100 HRK151.98200 NOK
250 HRK379.95500 NOK
500 HRK759.91000 NOK
1000 HRK1519.82000 NOK
2000 HRK3039.64000 NOK
5000 HRK7599.10000 NOK
10000 HRK15198.20000 NOK