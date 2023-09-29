bin Hırvat kunasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → NOK çevirin

1.000 hrk
1.516,26 nok

1.00000 HRK = 1.51626 NOK

17:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HRK → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 NOK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.057187.8291.433271.643370.967818.3975
1GBP1.153611.21955101.3261.653531.895921.1164621.2247
1USD0.9460.819975183.08491.355851.554610.915517.4037
1INR0.01138580.009869120.012035910.01631880.0187110.01101880.209469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Norveç Kronu
1 HRK1.51626 NOK
5 HRK7.58130 NOK
10 HRK15.16260 NOK
20 HRK30.32520 NOK
50 HRK75.81300 NOK
100 HRK151.62600 NOK
250 HRK379.06500 NOK
500 HRK758.13000 NOK
1000 HRK1516.26000 NOK
2000 HRK3032.52000 NOK
5000 HRK7581.30000 NOK
10000 HRK15162.60000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hırvat Kunası
1 NOK0.65952 HRK
5 NOK3.29759 HRK
10 NOK6.59519 HRK
20 NOK13.19038 HRK
50 NOK32.97595 HRK
100 NOK65.95190 HRK
250 NOK164.87975 HRK
500 NOK329.75950 HRK
1000 NOK659.51900 HRK
2000 NOK1319.03800 HRK
5000 NOK3297.59500 HRK
10000 NOK6595.19000 HRK