Singapur dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SGD → HRK çevirin

1.000 sgd
5.217,66 hrk

1.00000 SGD = 5.21766 HRK

20:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0770589.4031.450621.651280.94735518.3623
1 GBP1.169711.2598104.5731.696761.931471.1081221.478
1 USD0.92850.793777183.00731.346851.533150.879617.0487
1 INR0.01118530.009562730.012047110.01622570.01847010.01059670.205388

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Hırvat Kunası
1 SGD5.21766 HRK
5 SGD26.08830 HRK
10 SGD52.17660 HRK
20 SGD104.35320 HRK
50 SGD260.88300 HRK
100 SGD521.76600 HRK
250 SGD1304.41500 HRK
500 SGD2608.83000 HRK
1000 SGD5217.66000 HRK
2000 SGD10435.32000 HRK
5000 SGD26088.30000 HRK
10000 SGD52176.60000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Singapur Doları
1 HRK0.19166 SGD
5 HRK0.95828 SGD
10 HRK1.91657 SGD
20 HRK3.83314 SGD
50 HRK9.58285 SGD
100 HRK19.16570 SGD
250 HRK47.91425 SGD
500 HRK95.82850 SGD
1000 HRK191.65700 SGD
2000 HRK383.31400 SGD
5000 HRK958.28500 SGD
10000 HRK1916.57000 SGD