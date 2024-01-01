500 Singapur dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SGD → HRK çevirin

500 sgd
2.646,29 hrk

1,000S$ SGD = 5,293kn HRK

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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SGD → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,29245,2924
Düşük5,18805,1662
Ortalama5,22295,2039
Değişim2.01%1.73%
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1 SGD → HRK istatistikleri

SGD → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,2924, en düşük 5,1880 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,2229 oldu. SGD → HRK kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SGD → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,2924, en düşük 5,1662 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,2039 oldu. SGD → HRK kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7887,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6750,85291,4387,8244,902
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6014,6722,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Hırvat Kunası
1 SGD5,29259 HRK
5 SGD26,46295 HRK
10 SGD52,92590 HRK
20 SGD105,85180 HRK
50 SGD264,62950 HRK
100 SGD529,25900 HRK
250 SGD1.323,14750 HRK
500 SGD2.646,29500 HRK
1000 SGD5.292,59000 HRK
2000 SGD10.585,18000 HRK
5000 SGD26.462,95000 HRK
10000 SGD52.925,90000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Singapur Doları
1 HRK0,18894 SGD
5 HRK0,94472 SGD
10 HRK1,88943 SGD
20 HRK3,77886 SGD
50 HRK9,44715 SGD
100 HRK18,89430 SGD
250 HRK47,23575 SGD
500 HRK94,47150 SGD
1000 HRK188,94300 SGD
2000 HRK377,88600 SGD
5000 HRK944,71500 SGD
10000 HRK1.889,43000 SGD