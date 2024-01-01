İsveç kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SEK → HRK çevirin

1.000 sek
671,39 hrk

1.00000 SEK = 0.67139 HRK

20:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0769589.38371.451031.651640.94752518.3578
1 GBP1.1695811.25955104.5391.697051.931681.108221.4704
1 USD0.928550.793934182.99711.347351.533620.8798517.0461
1 INR0.01118770.009565810.012048610.01623370.01847810.0106010.205382

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İsveç kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hırvat Kunası
1 SEK0.67139 HRK
5 SEK3.35693 HRK
10 SEK6.71386 HRK
20 SEK13.42772 HRK
50 SEK33.56930 HRK
100 SEK67.13860 HRK
250 SEK167.84650 HRK
500 SEK335.69300 HRK
1000 SEK671.38600 HRK
2000 SEK1342.77200 HRK
5000 SEK3356.93000 HRK
10000 SEK6713.86000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsveç Kronu
1 HRK1.48946 SEK
5 HRK7.44730 SEK
10 HRK14.89460 SEK
20 HRK29.78920 SEK
50 HRK74.47300 SEK
100 HRK148.94600 SEK
250 HRK372.36500 SEK
500 HRK744.73000 SEK
1000 HRK1489.46000 SEK
2000 HRK2978.92000 SEK
5000 HRK7447.30000 SEK
10000 HRK14894.60000 SEK