5 Hırvat kunasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → SEK çevirin

5 hrk
7,75 sek

1.00000 HRK = 1.55000 SEK

17:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

HRK → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.05787.82071.433131.643980.967918.3916
1GBP1.153411.2192101.2971.653051.896261.1163821.2138
1USD0.94610.82021183.08491.355851.555330.915917.3998
1INR0.01138680.009871950.012035910.01631880.01871980.01102370.209422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsveç Kronu
1 HRK1.55000 SEK
5 HRK7.75000 SEK
10 HRK15.50000 SEK
20 HRK31.00000 SEK
50 HRK77.50000 SEK
100 HRK155.00000 SEK
250 HRK387.50000 SEK
500 HRK775.00000 SEK
1000 HRK1550.00000 SEK
2000 HRK3100.00000 SEK
5000 HRK7750.00000 SEK
10000 HRK15500.00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hırvat Kunası
1 SEK0.64516 HRK
5 SEK3.22582 HRK
10 SEK6.45163 HRK
20 SEK12.90326 HRK
50 SEK32.25815 HRK
100 SEK64.51630 HRK
250 SEK161.29075 HRK
500 SEK322.58150 HRK
1000 SEK645.16300 HRK
2000 SEK1290.32600 HRK
5000 SEK3225.81500 HRK
10000 SEK6451.63000 HRK