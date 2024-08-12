50 İsveç kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SEK → HRK çevirin

50 sek
33,39 hrk

1,000kr SEK = 0,6678kn HRK

03:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,67030,6760
Düşük0,64770,6477
Ortalama0,65940,6631
Değişim0.17%2.82%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → HRK istatistikleri

SEK → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6703, en düşük 0,6477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6594 oldu. SEK → HRK kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

SEK → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6760, en düşük 0,6477 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6631 oldu. SEK → HRK kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80783,9491,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79591,6261,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,789107,1151,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hırvat Kunası
1 SEK0,66775 HRK
5 SEK3,33877 HRK
10 SEK6,67753 HRK
20 SEK13,35506 HRK
50 SEK33,38765 HRK
100 SEK66,77530 HRK
250 SEK166,93825 HRK
500 SEK333,87650 HRK
1000 SEK667,75300 HRK
2000 SEK1.335,50600 HRK
5000 SEK3.338,76500 HRK
10000 SEK6.677,53000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsveç Kronu
1 HRK1,49756 SEK
5 HRK7,48780 SEK
10 HRK14,97560 SEK
20 HRK29,95120 SEK
50 HRK74,87800 SEK
100 HRK149,75600 SEK
250 HRK374,39000 SEK
500 HRK748,78000 SEK
1000 HRK1.497,56000 SEK
2000 HRK2.995,12000 SEK
5000 HRK7.487,80000 SEK
10000 HRK14.975,60000 SEK