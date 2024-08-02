bin İsveç kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SEK → HRK çevirin

1.000 sek
664,20 hrk

1,000kr SEK = 0,6642kn HRK

16:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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SEK → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,67020,6760
Düşük0,64770,6434
Ortalama0,66030,6611
Değişim-0.81%2.28%
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1 SEK → HRK istatistikleri

SEK → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6702, en düşük 0,6477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6603 oldu. SEK → HRK kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

SEK → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6760, en düşük 0,6434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6611 oldu. SEK → HRK kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83810,94783,7951,3853,93
1 EUR1,09110,8537,46211,94691,4411,5114,289
1 GBP1,281,17318,7514,007107,221,7725,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2540,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hırvat Kunası
1 SEK0,66420 HRK
5 SEK3,32098 HRK
10 SEK6,64196 HRK
20 SEK13,28392 HRK
50 SEK33,20980 HRK
100 SEK66,41960 HRK
250 SEK166,04900 HRK
500 SEK332,09800 HRK
1000 SEK664,19600 HRK
2000 SEK1.328,39200 HRK
5000 SEK3.320,98000 HRK
10000 SEK6.641,96000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsveç Kronu
1 HRK1,50558 SEK
5 HRK7,52790 SEK
10 HRK15,05580 SEK
20 HRK30,11160 SEK
50 HRK75,27900 SEK
100 HRK150,55800 SEK
250 HRK376,39500 SEK
500 HRK752,79000 SEK
1000 HRK1.505,58000 SEK
2000 HRK3.011,16000 SEK
5000 HRK7.527,90000 SEK
10000 HRK15.055,80000 SEK