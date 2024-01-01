Hırvat kunasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → SGD çevirin

1.000 hrk
191,93 sgd

1.00000 HRK = 0.19193 SGD

05:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354351.347450.931851.541190.795641.6435219.0561
1 CAD0.73836210.9949050.6880321.137950.587471.2135114.0703
1 SGD0.7421431.0051210.6915551.143780.5904781.2197314.1423
1 EUR1.073151.453421.4460211.653930.8538351.7637420.4501

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Singapur Doları
1 HRK0.19193 SGD
5 HRK0.95963 SGD
10 HRK1.91927 SGD
20 HRK3.83854 SGD
50 HRK9.59635 SGD
100 HRK19.19270 SGD
250 HRK47.98175 SGD
500 HRK95.96350 SGD
1000 HRK191.92700 SGD
2000 HRK383.85400 SGD
5000 HRK959.63500 SGD
10000 HRK1919.27000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Hırvat Kunası
1 SGD5.21030 HRK
5 SGD26.05150 HRK
10 SGD52.10300 HRK
20 SGD104.20600 HRK
50 SGD260.51500 HRK
100 SGD521.03000 HRK
250 SGD1302.57500 HRK
500 SGD2605.15000 HRK
1000 SGD5210.30000 HRK
2000 SGD10420.60000 HRK
5000 SGD26051.50000 HRK
10000 SGD52103.00000 HRK