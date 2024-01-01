500 كرونة نروجية إلى كونا كرواتية

تحويل NOK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

500 nok
331.83 hrk

kr1.000 NOK = kn0.6637 HRK

Mid-market exchange rate at 04:02
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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NOK إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.90.76310.2281,338.733.8516.706
1 EUR1.113193.3520.84911.3811,489.544.2857.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9560.0460.08
1 GBP1.3111.178109.951113.4041,754.415.0478.788

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Croatian Kuna
1 NOK٠٫٦٦٣٦٦ HRK
5 NOK٣٫٣١٨٢٨ HRK
10 NOK٦٫٦٣٦٥٦ HRK
20 NOK١٣٫٢٧٣١٢ HRK
50 NOK٣٣٫١٨٢٨٠ HRK
100 NOK٦٦٫٣٦٥٦٠ HRK
250 NOK١٦٥٫٩١٤٠٠ HRK
500 NOK٣٣١٫٨٢٨٠٠ HRK
1000 NOK٦٦٣٫٦٥٦٠٠ HRK
2000 NOK١٬٣٢٧٫٣١٢٠٠ HRK
5000 NOK٣٬٣١٨٫٢٨٠٠٠ HRK
10000 NOK٦٬٦٣٦٫٥٦٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / كروني نرويجي
1 HRK١٫٥٠٦٨٠ NOK
5 HRK٧٫٥٣٤٠٠ NOK
10 HRK١٥٫٠٦٨٠٠ NOK
20 HRK٣٠٫١٣٦٠٠ NOK
50 HRK٧٥٫٣٤٠٠٠ NOK
100 HRK١٥٠٫٦٨٠٠٠ NOK
250 HRK٣٧٦٫٧٠٠٠٠ NOK
500 HRK٧٥٣٫٤٠٠٠٠ NOK
1000 HRK١٬٥٠٦٫٨٠٠٠٠ NOK
2000 HRK٣٬٠١٣٫٦٠٠٠٠ NOK
5000 HRK٧٬٥٣٤٫٠٠٠٠٠ NOK
10000 HRK١٥٬٠٦٨٫٠٠٠٠٠ NOK