فورنت مجري إلى كونا كرواتية

تحويل HUF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٩٣٫٣٤ hrk

1.00000 HUF = 0.01933 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:27 UTC
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HUF إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.61951.439151.66160.963418.3038
1GBP1.1524711.2284102.121.65841.914741.1102921.0922
1USD0.93810.814067183.13271.350051.558720.9037517.1705
1INR0.01128420.009792380.01202910.01623970.01874980.01087120.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Croatian Kuna
2000 HUF38.66760 HRK
5000 HUF96.66900 HRK
10000 HUF193.33800 HRK
15000 HUF290.00700 HRK
20000 HUF386.67600 HRK
30000 HUF580.01400 HRK
40000 HUF773.35200 HRK
50000 HUF966.69000 HRK
60000 HUF1160.02800 HRK
100000 HUF1933.38000 HRK
150000 HUF2900.07000 HRK
200000 HUF3866.76000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Hungarian Forint
1 HRK51.72300 HUF
5 HRK258.61500 HUF
10 HRK517.23000 HUF
20 HRK1034.46000 HUF
50 HRK2586.15000 HUF
100 HRK5172.30000 HUF
250 HRK12930.75000 HUF
500 HRK25861.50000 HUF
1000 HRK51723.00000 HUF
2000 HRK103446.00000 HUF
5000 HRK258615.00000 HUF
10000 HRK517230.00000 HUF