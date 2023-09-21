فورنت مجري إلى كونا كرواتية
تحويل HUF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كونا كرواتية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Croatian Kuna
|2000 HUF
|38.66760 HRK
|5000 HUF
|96.66900 HRK
|10000 HUF
|193.33800 HRK
|15000 HUF
|290.00700 HRK
|20000 HUF
|386.67600 HRK
|30000 HUF
|580.01400 HRK
|40000 HUF
|773.35200 HRK
|50000 HUF
|966.69000 HRK
|60000 HUF
|1160.02800 HRK
|100000 HUF
|1933.38000 HRK
|150000 HUF
|2900.07000 HRK
|200000 HUF
|3866.76000 HRK
|معدلات التحويل Croatian Kuna / Hungarian Forint
|1 HRK
|51.72300 HUF
|5 HRK
|258.61500 HUF
|10 HRK
|517.23000 HUF
|20 HRK
|1034.46000 HUF
|50 HRK
|2586.15000 HUF
|100 HRK
|5172.30000 HUF
|250 HRK
|12930.75000 HUF
|500 HRK
|25861.50000 HUF
|1000 HRK
|51723.00000 HUF
|2000 HRK
|103446.00000 HUF
|5000 HRK
|258615.00000 HUF
|10000 HRK
|517230.00000 HUF