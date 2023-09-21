دولار أمريكي إلى كونا كرواتية

تحويل USD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٬٠٤٢٫١٥ hrk

1.00000 USD = 7.04215 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

USD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 HRK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Croatian Kuna
1 USD7.04215 HRK
5 USD35.21075 HRK
10 USD70.42150 HRK
20 USD140.84300 HRK
50 USD352.10750 HRK
100 USD704.21500 HRK
250 USD1760.53750 HRK
500 USD3521.07500 HRK
1000 USD7042.15000 HRK
2000 USD14084.30000 HRK
5000 USD35210.75000 HRK
10000 USD70421.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أمريكي
1 HRK0.14200 USD
5 HRK0.71001 USD
10 HRK1.42002 USD
20 HRK2.84004 USD
50 HRK7.10010 USD
100 HRK14.20020 USD
250 HRK35.50050 USD
500 HRK71.00100 USD
1000 HRK142.00200 USD
2000 HRK284.00400 USD
5000 HRK710.01000 USD
10000 HRK1420.02000 USD